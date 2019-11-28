Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Zam dönemi yaklaşıyor!

Asgari ücret ve AGİ zammına göre zam alacak birçok kişi ve asgari ücret alanlar, 2020'de asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceği açıklandı. Asgari ücret zam oranının ne olacağı ise henüz belli değil. İşte olası zam senaryoları…

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.

Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

“SON TOPLANTI YİNE BAKANLIKTA YAPILACAK”

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu’nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştireceğini bildirdi. Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık’ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, “Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.