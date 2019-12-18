Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Asgari ücret zammının 2020’de kaç lira olacağını merakla bekleyenler için cevap komisyonun 4. toplantısından sonra ortaya çıkacak. Asgari ücret zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önerilerini açıkladı.

TÜİK ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

TÜİK'in asgari ücret önerisi geçen yıl ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL olmuştu. TÜİK'e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK HAFTA YAKLAŞIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, “Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti. Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

2020 yılında uygulanacak asgari ücretin Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.