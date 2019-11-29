Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Türk-İş asgari ücret zammı için ilk rakamı verdi!

Hak-İş, DİSK ve Türk-İş'in bu yıl pazarlık masasına beraber oturması bekleniyor. YEP'e göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 12, 2020 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 8.5 olacak. Kesin olmamakla birlikte asgari ücrete yapılacak olan zamda bu rakamlar dikkate alınabilir. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

İLK TOPLANTI 2 ARALIK'TA

Bakan Selçuk, geçen günlerde yaptığı yazılı açıklamada, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu'nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştirileceğini bildirmişti. Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, “Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak” ifadelerini kullanmıştı.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET

YIL ASGARİ ÜCRET (TL) 2003 225 2004 318 2005 350 2006 380 2007 419 2008 503 2009 546 2010 599 2011 658 2012 739 2013 803 2014 891 2015 1.000 2016 1.300 2017 1.404 2018 1.603 2019 2.020

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.