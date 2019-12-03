Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri…

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelere başladı. Görüşmelerin ardından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI TARİHLERİ

İkinci toplantısını 10 Aralık’ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in ev sahipliğinde gerçekleştirecek Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık’ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) yapacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

2020 yılı asgari ücreti zam oranı açıklamasının 23-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET

YIL ASGARİ ÜCRET (TL) 2003 225 2004 318 2005 350 2006 380 2007 419 2008 503 2009 546 2010 599 2011 658 2012 739 2013 803 2014 891 2015 1.000 2016 1.300 2017 1.404 2018 1.603 2019 2.020

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.