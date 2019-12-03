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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısının ardından görüşmeler başladı. Asgari ücret zammına göre zam alacak birçok kişi ve asgari ücret alanlar, 2020’de asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zam oranının ne olacağı ise henüz belli değil. İşte detaylar...

10:43 -
Haberler Ekonomi
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri…

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelere başladı. Görüşmelerin ardından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI TARİHLERİ

İkinci toplantısını 10 Aralık’ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in ev sahipliğinde gerçekleştirecek Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık’ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) yapacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

2020 yılı asgari ücreti zam oranı açıklamasının 23-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2003 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET

YILASGARİ ÜCRET (TL)
2003225
2004318
2005350
2006380
2007419
2008503
2009546
2010599
2011658
2012739
2013803
2014891
20151.000
20161.300
20171.404
20181.603
20192.020

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

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