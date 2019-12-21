Asgari ücret zammı neleri etkiler? İşte asgari ücretle değişecek ödemeler…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmeleri sürdürüyor. Gelecek hafta yapılacak son görüşmenin ardından ise asgari ücret zammı şekillenecek. Sözcü Gazetesi yazarı Sezgin Özcan, asgari ücret zammı sonrasında oluşacak olumlu ve olumsuz etkileri sıraladı. İşte Sezingin Özcan’nın kaleminden asgari ücretin etkileri…

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ OLUMLU ETKİLERİ

– 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet tarafından karşılanması için aranan gelir sınırı da asgari ücret artışına bağlı olarak artacak. Böylece daha çok kişinin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması mümkün olacak. GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak.

– Asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak.

– İşsizlik ödeneği tutarları artacak.

– Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak.

– Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLUMSUZ ETKİLERİ

Sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret, üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı. Yeni asgari ücretle birlikte prime esas kazanç sınırları, buna bağlı olarak;

– Primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, doktor, avukat, mühendis, mali müşavir, şirket ortağı gibi 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri,

– Ek-5 kapsamında tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin sigorta primleri,

– İsteğe bağlı sigortalıların primleri,

– Zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyenlerin GSS primleri,

– Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma karşılığı yapılacak ödeme tutarları,

– Ev hizmetlerinde temizlikçi ve bakıcı, apartmanlarda kapıcı çalıştıranların ödeyecekleri sigorta primleri,

– SGK idari para cezaları artacak.

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