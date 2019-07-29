2019 yılının başında yapılan düzenlemeler ile asgari Brüt Ücret: 2.558,00 TL iken Net Ücret (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL oldu. Peki, bu düzenlemelerden sonra asgari ücretin işveren maliyeti ne oldu? Son dönemlerde internet aramalarında sıkça karşımıza çıkan bu konu hakkında güncel bir haber hazırladık. Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar oldu? 2019 asgari ücretin maliyetinin hesaplaması nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları…

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yasal olarak saptanmış belli şartlara göre işçinin bir iş günü çalışması sonrasında ödenen ücrete asgari ücret denmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen rakamlara göre, 2019 yılında asgari ücrete yüzde 26 artış yapıldı ve brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseldi. Brüt ücret üzerinden yapılan kesintiler sonrası Resmi Gazetede yayınlan ücret tablosu;

– Brüt Ücret: 2.558,00 TL

– Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

– İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

– Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL

– Gelir Vergisi: 326,15 TL

– Damga Vergisi: 19,42 TL

– Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

– Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

– Net ücret (AGİ dahil) : 2.020,59 TL şeklinde belirlendi.

2019 ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİNİN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05 oranındaki artış net 417 TL olurken bu tutarın işveren maliyetine yansıması 620,99 TL olmaktadır. Buna göre 2019 asgari ücretin maliyetinin hesaplaması

– Asgari Ücret: 2.558,00 TL

– SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

– İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

– İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL şeklindedir.