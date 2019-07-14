Asgari ücretli yılda 128 gün devlete çalışıyor

Aylık brüt maaşı 2.558,40 lira olan bir asgari ücretli 537.50 lirası kaynağında vergi ve SGK primi, yaklaşık 344.73 lirası da dolaylı vergi olmak üzere ayda toplam 882.23 lira vergi ödüyor. Yani yıllık 30.700,8 lirayı bulan brüt maaşının 10,586,76 lirası vergiye gidiyor. Bu tutarın brüt maaşa oranı yaklaşık yüzde 35'e ulaşıyor. Yani asgari ücretli 365 günün 128 günü vergi ödemek için çalışıyor.

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, “verginin tabana yayılması” söyleminin yanlış olduğunu belirterek, “Düşünün ki 30 gün boyunca emek, ter, çile ile ve de hak ettiğinizin altında bir ücret alıp onun da neredeyse yarıya yakınını geri vermek zorunda kalıyorsunuz. Vergi zaten tabanda. Mesele vergiyi tavana, geliri tabana yaymakta. Mesele harcayandan değil kazanandan vergiyi toplamakta” dedi.

VAHİM TABLO

Dr. Ozan Bingöl, enflasyonun düşmesiyle asgari ücrete gelecek yıl yapılacak zammın konuşulmaya başladığı bugünlerde, memleketinden Ankara'ya çalışmaya gelmiş bekar bir asgari ücretli işçi olan Mehmet'in vergilerini hesapladı. Ancak ortaya, daha maaşını almadan kaynağında kesilen 537,50 lira vergi çıktı. Gelelim harcamalar için ödediği vergilere:

– Aylık 200 lira ulaşım masrafı için 30.5 lira KDV.

– Aylık ortalama 50 lira su faturası için 9,04 lira vergi.

– Aylık ortalama 60 lira elektrik faturası için 11,72 lira.

– Aylık ortalama 100 liralık doğal gaz için 17 lira vergi.

– Aylık 30 liralık bir cep telefonu konuşma ve internet paketi için 8,57 lira vergi.

– Her biri 800 liraya televizyon, çamaşır makinesi ve mini buzdolabı alan Mehmet, 2.400 liranın (12 ay, aylık taksit 200 lira) 581,44 lirasını yani ayda 48,45 lirayı vergi olarak ödüyor.

– Mehmet'in tek kötü alışkanlığı sigara. Onu da ancak 2 günde bir paket tüketebiliyor. 12 liralık paket için ayda 178,45 lira vergi ödüyor.

– Kalan 451 lirayı ise gıda, giyim vb için kullanıyor, 41 lira KDV ödüyor. Ancak bunlar fiyatın içine gizlendiği için Mehmet bu vergileri çok da fazla hissetmiyor. Malum, göz görmeyince gönül katlanıyor.

FUTBOLCUNUN GİRMEDİĞİ DİLİME BU YIL DA GİRECEK

Dr. Ozan Bingöl, bu yıl da evli olup eşi çalışmayan ve 3 çocuğu bulunan bir asgari ücretlinin yüzde 20'lik vergi dilimine gireceğine dikkat çekerek, “Asgari ücretli yılın başında net 2.155 lira alırken yılın son 4 ayında %20'lik vergi dilimine girdiğinden net maaşı 2.046 liraya kadar düşecek. Ve bu örnekte olan asgari ücretlilerin maaşları 2.020 liranın altına düşmediğinden yıllık 400 liraya yakın bir kayıpları oluşacak ve bu da asgari geçim indirimi ile karşılanamayacak. Yani futbolcunun girmediği vergi dilimine asgari ücretli girecek” dedi.