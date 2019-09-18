Asgari ücrette mesai ücreti ne kadar? 2szcu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde asgari ücret ile çalışan işçilerin haftalık çalışma saatleri 45 saati geçmemektedir. Bunun üzerindeki çalışmalar fazla mesaiye girmektedir. Fazla mesai ücretinin belirlenmesi de saatlik ücretin bilinmesiyle hesaplanır. Asgari ücretin brüt tutarı 2019 yılı için 2.558,40 TL iken net tutarı ise 2.020,90 TL'dir. Peki, bu durumda asgari ücrette mesai ücreti ne kadar? Birçok çalışan konu hakkında yeterince bilgi sahibi olamadığı için hak kaybına uğruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kanunu bu konu hakkında neler demektedir? Fazla mesai ücretleri nasıl hesaplanır? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları hakkında detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz haberimiz…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücretle çalışmaktadır. Peki, 2019 yılı için asgari ücret ne kadar?

– Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

– Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

– Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari ücret üzerinden yapılan yasal kesintiler ve AGİ (Asgari geçim indirimi) ile birlikte asgari ücretin ne kadar olduğu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz…

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ASGARİ ÜCRETTE MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre bir iş yerinde çalışan işçinin haftalık çalışma süresi, en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçilerin almış oldukları maaş ise “asıl ücret” ya da “çıplak ücret” dediğimiz sadece çalışma karşılığı alınan ücrettir ve en fazla 45 saatlik çalışmayı kapsamaktadır. Yasaya göre 45 saati aşan çalışmalar, “fazla çalışma” olmaktadır. Gerçekleşen bu fazladan çalışmalar için de, çalışana ayrıca bir ücret hesaplanıp ödenmelidir.

Ödenecek olan bu fazla ücret “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” şeklinde belirlenmiştir.

Fazla çalışmada çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödendiğine göre bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, bu tutarı saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Daha sonra fazla çalışma için ücretin %50 zamlı halini bilmemiz gerekir. Bunun içinde çıkan rakamı 1,5 ile çarpıyoruz.

Kaç saat fazla çalıştığını bulmak için de çalışılan toplam saatin içinden 45 saati çıkarıyoruz. Daha sonra da %50 zamlı alacağı birim saat ücreti ile fazla çalışılan saatle çarpıyoruz. Böylece kişinin ne kadar mesai alacağını bulmuş oluyoruz.