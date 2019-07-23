İşveren tarafından iş akdi fesh edilmiş bir çalışanın, işten ayrılırken hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatını hesaplaması için bilmesi gereken en önemli verilerden biride çıplak ücret ve giydirilmiş ücret bilgisidir. Asıl ücret nedir? Çıplak ücret ve giydirilmiş ücret ne anlama geliyor? Birçok vatandaşın internette ne demek olduğunu araştırdığı bu ücret çeşitleri ile ilgili detaylı bir haber hazırladık. İşte özellikle de işten çıkarılmış kişilerin merak ettiklerini rahatlıkla bulabilmeleri için hazırladığımız haberimizin detayları…

ASIL ÜCRET NEDİR? ÇIPLAK ÜCRET VE GİYDİRİLMİŞ ÜCRET NE ANLAMA GELİYOR?

İşten çıkarılan bir çalışanın, kıdemine göre alacağı tazminat miktarı da değişkenlik gösterebilir. Bu tazminatlar hesaplanırken bir kere mahsus olanların dışında bazı süreklilik gösteren ek ücretler de hesaba katılır. İşte bu hesaplamaları yapılırken çıplak ücret (asıl ücret) ve giydirilmiş ücret tanımlamaları ortaya çıkar. Doğru bir hesap yapabilmeniz için ücret çeşitlerinin ne anlama geldiğini bilmelisiniz.

*Asıl ücret;



Halk arasında çıplak ücret, temel ücret olarak da bilinen asıl ücret işçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi hazırlanırken kararlaştırılan yani işverenin işçiyi işe alırken bildirdiği ücrete denmektedir. Yani bordro üzerindeki brüt ücrete asıl ücret denmektedir. Bayram ödemesi, fazla mesai gibi ücretler asıl ücret (çıplak ücret) dışında kalan ücretlerdir. İşçiye yıllık izin haftalık izin veya mesai ücreti ödenirken asıl ücret üzerinden hesaplanır.

*Giydirilmiş ücret;

Çalışanların 1 aylık çalışmalarına karşılık olarak verilen asıl ücret ile ücret ekleri toplamına da giydirilmiş ücret denmektedir. İkramiye, prim, komisyon, kar payı ödemeleri, yol, yemek, yakacak, giyim, konut gibi ödemeler giydirilmiş ücretin içinde yer alır ve ücret ekleri olarak adlandırılır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. İşveren, işten çıkarttığı çalışanına 1 tam yıl için 30 günlük günlük giydirilmiş ücret tutarında kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Bu tazminat ödenirken sadece damga vergisi çıkarılır.