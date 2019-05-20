Çalışma hayatı ile ilgili sıklıkla dile getirilen ve merak edilen sorulardan biri de muvazzaf askerlik hizmeti sebebi ile işinden ayrılmak zorunda olan işçinin işten ayrılma zamanı ile ilgilidir. Şimdi, Askere giderken ihbar süresi ne kadardır? Sorusunun cevabına bakalım…

ASKERE GİDERKEN İHBAR SÜRESİ NE KADAR?

Erkekler için askerlik hizmetinin zorunluluğu nedeniyle çalışanın bu gerekçe ile işten ayrılması durumunda uygulanacak herhangi bir ihbar süresi kanunen öngörülmemiş olmakla beraber, makul bir sürede işverene durumun bildirilmesi gerekmektedir. Bu süre, yargı kararlarına bakıldığında beş aya kadar varmaktadır. Daha uzun sürelerin feshin askerlik nedeniyle olmayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.