‘Askeri fabrikayı yandaşa mı satacaksınız?’

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ani bir kararla satışa çıkarılan ve kamuoyundan büyük tepki alan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Sakarya’daki tank palet fabrikasının özelleştirilme işlemini Meclis’e taşıdı.

Fabrikanın Fırtına obüsleri ve tank paleti üretme konusunda hiçbir tecrübesi olmayan yandaş bir firma ve onun Katarlı ortağına verileceği yönünde kuvvetli iddialar oluştuğunu belirten Şevkin, buların doğru olup olmadığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlamasını istedi.

CHP Şevkin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergede, özelleştirmelerin Türkiye ekonomisine büyük darbe vurmaya devam ettiğini bildirdi. Özelleştirilmesi düşünülen askeri fabrikanın 50 yılda oluşan savunma sanayi tecrübesiyle ülke savunması açısından en stratejik fabrikalarından biri olduğunu belirten Şevkin, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her fırsatta ‘yerli ve milli' vurgusu yapan kabine üyeleri, bu özelleştirme girişimi nedeniyle samimiyetten uzak bir görüntü sergilemektedir” dedi.

EN VERİMLİ İŞYERİ SEÇİLDİ

Milletvekili Şevkin, sözde verimsiz diye özelleştirilmeye çalışılan fabrikanın son 10 yılda 3 defa Milli Prodüktivite Merkezi'nin en verimli işyeri seçildiğini, dünyadaki ilk beş fabrika arasına girdiğini, özelleştirmenin çok büyük bir hata olacağını belirtti. Fabrikanın E-5 karayolu ile otobanın tam ortasında Adapazarı şehir girişinde, 1 milyon 804 bin metrekarelik her türlü yeni yatırıma müsait çok geniş bir arazi üzerinde kurulu olduğuna dikkat çeken Şevkin, “500 ila 700 milyon dolarlık bir yatırımla 6 ay içerisinde seri Altay tankı üretebileceği bizzat Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklandı. Yetkililer tarafından Altay tankının ana üretiminin bu fabrika tarafından MSB-ASFAT A.Ş. kanalıyla yapılacağı deklare edildi. O halde niçin özel sektöre verilmek isteniyor” diye sordu.