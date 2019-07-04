Askerlik vazifesi için sigortalı işinden ayrılan vatandaşların askerde geçirdikleri zamanın tamamını ya da belli bir bölümünü çalıştığı iş yerinden sigortalı olarak sayılması için askerlik borçlanması hesabının yapılması gerekmektedir. Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? Erkek sigortalı çalışanlar askerlik borçlanması için ne yapmalı? İşte ayrıntılar…

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Erkek sigortalı çalışanların, askerlik görevini yerine getirirken (muvazzaf askerlik dışında) SGK primi ödenmeyen zaman için emeklilikte geçerli olmak üzere yükümlü tarafından yatırılan sigorta primi ödemesine askerlik borçlanması denmektedir.

Yasal mevzuatlar nezdinde, vatandaşların er ya da erbaş olarak silah altında bulunmalar ile Yedek Subay Okulu'nda geçirdikleri süreleri askerlik borçlanmasına dahil olarak sayar. Askerlik borçlanma hesaplanma işlemlerinin yapılabilmesi için kişinin askerlik vazifesini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu görevi yerine getirmeyen kişiler askerlik borçlanmasından yararlanamaz.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Erkek sigortalı çalışanın askerlik vazifesinde geçirmiş oldukları sürenin tamamı ya da bir kısmını mevcut primler esas alınacak şekilde kendileri tarafından belirlenen günlük kazançlarının (üst ve alt sınırlar dahilinde) % 32'si üzerinden hesaplama işlemleri yapılıyor.

Askerlik borçlanması hesaplaması vatandaşın talep ettiği an itibariyle geçerli olan prim esaslarına göre hesaplanır. Bu hesaplamalarda alt ve üst sınırlar baz alınır. Aynı zamanda bu hesaplamalar kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yapmaları ile başlıyor. Görevli memurlar tarafından en kısa zamanda hesaplanarak talep sahibine bilgi veriliyor ve sonuç dijital ortama da aktarılıyor.

Bu yıl için askerlik borçlanma hesaplamaları aşağıdaki gibi yapılır;

-6 aylık askerlik borçlanması için 2019 yılında ödenmesi gereken toplam miktar 3.897 TL olarak hesaplanabilmektedir.

-1 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi talep edilen toplam tutar 3.897 TL olarak hesaplanmaktadır.

-20 aylık askerlik borçlanması için 2019 yılında ödenmesi gereken toplam tutar 12.990 TL olarak hesaplanmaktadır.

-12 aylık askerlik borçlanması için 2019 yılında ödenmesi gereken toplam tutar 7.794 TL olarak hesaplanmaktadır.

Bu hesaplamalar askerlik borçlanması taban tutarları üzerinden yapılmıştır.