Vatani görevini er, erbaş ya da yedek subay olarak silah altında gerçekleştiren sigortalı çalışan erkeklerin emekli olabilmeleri için verilmiş en büyük haklardan biri olan askerlik borçlanması hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmayan vatandaşlar konuyla ilgili birçok kaynaktan araştırma yapmaktadır. Erkek işçilerin askerlik görevlerini yapmak için çalışma hayatlarına ara vermeleri döneminde sigortalılık hallerinin devam etmemesi durumu emeklilik dönemleri için önemli düzeyde etki etmektedir. İşte bu ihtiyaçtan ortaya çıkan askerlik borçlanması şartları nelerdir? Erkek çalışanlar erken emeklilik şansı yakalayabilmeleri için neler yapmalıdır? İşte konu hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Vatani görevini yapmak üzere çalışma hayatına ara veren erkek çalışanların er, erbaş ya da yedek subay olarak geçirdikleri süreleri askerlik şubeleri ya da Kuvvet Komutanlıkları üzerinden belgelendirildiği takdirde, askerde geçirdikleri günler fiili hizmet sürelerine eklenebiliyor. Bu durum sayesinde de emeklilik süreçleri daha erkene alınabiliyor. Ancak sigortalı erkek çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanabilmeleri için gerek duyulan bazı şartlar vardır.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar şu şekildedir.

– Erkek çalışanların vatani görevlerini er ve erbaş olarak yapmaları gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

– Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. 1 yıl askerlik yapan bir vatandaş ister 1 yıl ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilir.

– Askerlik borçlanması, emeklilik için gereken prim gün sayısını artırır. Yani emekli olabilmek için gün sayısı yetmiyorsa bu süre için askerlik borçlanması yaparak emekli olabilir.

– Çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. Bu durumda 2000 yılında çalışmaya başlamış biri eğer 1999 yılında askere gitmişse askerlik borçlanmasından yararlanabilir.

– Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artar.

– Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödenmemiş olması gerekir.

– Askerlikten muaf olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasında faydalanamamaktadır.