Askerlik harçlığı nedir? Ne kadar askerlik harçlığı verilir?

Özellikle son dönemde internet aramalarında öne çıkan askerlik harçlığı ile sorular dikkat çekiyor. Askerde olan ya da askere gidecek olan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren askerlik harçlığı nedir? Ne kadar asker harçlığı verilir? Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yeni askerlik sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik harçlıklarıyla da ilgili önemli bilgiler verdi. Akar'ın yapmış olduğu bu açıklamaların sonrasında asker harçlığı alabilecek kişiler detaylı bilgi için internete başvurdu. Konuyla ilgili önemli bilgileri öğrenebilmeniz için hem asker harçlığı hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuya ilişkin açıklamalarını bir haberde derledik. İşte detaylar…

ASKERLİK HARÇLIĞI NEDİR?

Er ve Erbaş Harçlıkları Kanun hükmüne göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluşlarına dâhil er ve erbaşlara ödenecek harçlıklara asker harçlığı denmektedir. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.257.pdf linkinde kabul edildiği tarihten itibaren hangi şart ve durumda askerlik harçlığı verildiği, hangi askerlere verildiği ve günümüze kadar kanunda ne tür değişiklikler yapıldığı ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yeni askerlik sistemi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalarda en dikkat çeken konu başlığı da askerlik harçlıklarıydı. Askerlere verilecek harçlıklardan bahseden Akar miktarlar ve verilecek zamanlar konusunda da bilgi verdi.

İşte Akar'ın açıklamaları;

Her sene yaklaşık 700 bin gencimiz askerlik çağına geliyor. Lise mezunu gençlerimiz bir ay temel askerlik eğitimi ardından bedelliye ayrılacaklar. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. Aya kadar askerlik yapacaklar bu süre de askerlik harçlığı alacak.

Meslek Yüksel Okulu mezunu gençlerimiz iki ay temel askerlik eğitimi alacak. Bu sürede harçlık alacaklar. Ardından 10 ay sahalarda hizmet verdiklerinde maaş alacaklar.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz 2 ay temel askerlik ve sınıf eğitimi alacaklar. 10 ay da kıtalarda maaşlı hizmet verecekler.

İsteyenlere de askerliği tanıyarak subay kitlesinin oluşması sağlanacak. Maaşlar ve harçlıklar için oluşturulan rakamlar subay maaşlarıyla orantılı olacak.

NE KADAR ASKER HARÇLIĞI VERİLİR?

Asker harçlığı 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında, askerlere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilmektedir. Askerlik yapılan bölgeye ve askerlik zamanına göre değişiklik gösteren harçlıklar 2018 yılında 100 ile 250 TL arasında değişmekteydi.

Doğu bölgesinde görev yapan erbaşlar: 220 TL

Normal görev kapsamındaki askerler: 110 TL

Normal görev tanımında olan onbaşı maaşı: 130 TL olarak verilmekteydi.

2019 yılına ait maaş ve harçlıklarına ait net bir rakam henüz ortaya çıkmamışken sözleşmeli er ve erbaşların maaş düzenlemesi şu şekilde olacaktır.

Batı bölgelerinde görev yapan askerler 3.750 TL civarında

Doğu bölgelerinde görev yapan askerler de 4000-4500 TL civarında maaş alacaklar.