Asya piyasaları ticari gerilimlerin hafiflemesiyle yükseldi

ABD’nin Çin’e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerini ertelemesiyle iki ülke arasındaki geçici ateşkes, altın ve devlet tahvilleri gibi güvenli limanlara yönelik yatırımcı ilgisini azalttı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) küresel ekonominin toparlanması durumunda, politika rahatlamasına gitmeyebileceği, böylece hisse senetlerine yatırıma yönelik teşviklerin azalacağı endişeleri oluştu. Bunun yanında Çin eksi yönlü eğilimin güçlendiği yönündeki savı kabul ederken, harcama kısıtlamaları ve mali rahatlama politikalarının sonuçlarına güvendiğini belirtti.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

– Nikkei 225 yüzde 0.98,

– Shanghai Composite yüzde 0.62

– Shenzhen Composite yüzde 0.93,

– Hang Seng yüzde 0.5,

– Kospi yüzde 0.69,

– S&P/ASX yüzde 0.42 yükseldi.

DHA