Atatürk Havalimanı’na tel örgü çekiliyor

7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı.

Bu amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.

5 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

THY tarafından ayapılan son açıklamaya göre İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma işlemi 5 Nisan Cuma günü saat 03.00’da başlayacak.

45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. Taşınmanın planlanan şekilde gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

DHA