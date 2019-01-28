Audi’de bantlar durdu! Macar işçiler greve gitti

Audi’de işçilerle firma arasında kriz yaşanıyor. Üretimin durmasının nedeni ise, Audi ve bazı VW modellerine motor üreten Macaristan'daki Györ fabrikasında başlayan grev. Şu anda, binden fazla A3, A4, A5 ve Q2 model araç motoru olmadığı için banttan indirilemiyor.

YÜZDE 18 ZAM İSTİYORLAR

Şu ana kadar 40 saatlik çalışmanın aksadığı belirtilirken, grevin biteceği söylenen çarşamba günü ise üretimin devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Györ fabrikasında, benzinli, mazotlu ve elektrikli araçlar için motor üretiliyor. Bu motorlar sadece Audi'ye değil VW'ye de gönderiliyor. Györ çalışanları, maaşlarına yüzde 18 oranında zam istiyor. Şu anda, ortalama ücretleri 1100 euro olan çalışanlar, Batı Avrupa'daki ücret standardına yaklaşmayı arzuluyor.

Alman sendikaları da, bu talepleri haklı buluyor ve Macar işçilere destek veriyor. Neckarsulm'da üretilen Audi'nin lüks versiyonu A8 için ise hafta ortasına kadar motor kaldığı belirtiliyor. Brüksel'de üretilen elektrikli araç Audi e-Tron'un üretiminde ise bir aksama olmadığı açıklandı.