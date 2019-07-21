Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avengers: Endgame, dünyanın en fazla hasılat yapan filmi oluyor

Avengers: Endgame dünya sinema tarihinin en fazla gişe hasılatı yapan filmi oluyor. Film an itibariyle rakibinin 500 bin dolar gerisinde bulunurken Türkiye'de Avengers serisinin dördüncü ve son filmini 2.5 milyona yakın insan izledi.

Sozcu.com.tr
10:53 -
Haberler Ekonomi
Avengers: Endgame, dünyanın en fazla hasılat yapan filmi oluyor

Geçen nisan ayının sonunda vizyona giren The Avengers: Endgame dünyada en çok izlenen film oluyor.

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre geçen Cuma itibariyle film 2.79 milyar dolar gişe yaparak sinema tarihinin en çok izlenen yapımı Avatar'ın gişe hasılatı olarak 500 bin dolar gerisinde.

Filmin yaratıcısı Disney yetkililerinin verdiği bilgilere göre gelecek hafta itibariyle Endgame, Avatar'ın hasılatını geçecek.

‘AVATAR TARİHİ ÖNEMDE’

Disney Stüdyoları'nın başkan yardımcısı Alan Horn aynı zamanda bir sinema efsanesi olan Titanic'in de yönetmenliğini yapmış olan James Cameron'ın çektiği Avatar serisinin tarihi önemde bir yapım olduğunu vurgularken, “Başarımızın arkasındaki yaratıcı isimlere teşekkür borçluyuz” açıklamasında bulundu.

Avengers: Endgame açıldığı hafta ABD dışında 1.22 milyar dolar gişe yaparak bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.

EN FAZLA İZLENEN 5. YABANCI FİLM OLDU

Box Office Türkiye rakamlarına göre; 25 Nisan'da Türkiye'de de vizyona giren Avengers Endgame'i 2 milyon 479 bin 631 kişi izledi. Film Türkiye'de şu ana kadar en yüksek gişe rakamına ulaşan 5. yabancı film oldu.

Avatar, Türkiye'de 49 hafta vizyonda kaldı. Filmi 2 milyon 482 bin 631 bin kişi izledi. Film en çok izlenen 4. yabancı film oldu.

YABANCI REKORU HIZLI VE ÖFKELİ 7'DE
Türkiye'de şu ana kadar en fazla izlenen yabancı film 3 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 oldu. Film 14 hafta vizyonda kalarak 2 milyon 961 bin 89 kişiye ulaştı.
Son güncelleme: android-time 11:11 21.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more