Avengers: Endgame, dünyanın en fazla hasılat yapan filmi oluyor

Geçen nisan ayının sonunda vizyona giren The Avengers: Endgame dünyada en çok izlenen film oluyor.

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre geçen Cuma itibariyle film 2.79 milyar dolar gişe yaparak sinema tarihinin en çok izlenen yapımı Avatar'ın gişe hasılatı olarak 500 bin dolar gerisinde.

Filmin yaratıcısı Disney yetkililerinin verdiği bilgilere göre gelecek hafta itibariyle Endgame, Avatar'ın hasılatını geçecek.

‘AVATAR TARİHİ ÖNEMDE’

Disney Stüdyoları'nın başkan yardımcısı Alan Horn aynı zamanda bir sinema efsanesi olan Titanic'in de yönetmenliğini yapmış olan James Cameron'ın çektiği Avatar serisinin tarihi önemde bir yapım olduğunu vurgularken, “Başarımızın arkasındaki yaratıcı isimlere teşekkür borçluyuz” açıklamasında bulundu.

Avengers: Endgame açıldığı hafta ABD dışında 1.22 milyar dolar gişe yaparak bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.

EN FAZLA İZLENEN 5. YABANCI FİLM OLDU

Box Office Türkiye rakamlarına göre; 25 Nisan'da Türkiye'de de vizyona giren Avengers Endgame'i 2 milyon 479 bin 631 kişi izledi. Film Türkiye'de şu ana kadar en yüksek gişe rakamına ulaşan 5. yabancı film oldu.

Avatar, Türkiye'de 49 hafta vizyonda kaldı. Filmi 2 milyon 482 bin 631 bin kişi izledi. Film en çok izlenen 4. yabancı film oldu.