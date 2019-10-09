‘AVM ve zincir marketler haftanın 1 günü tatil edilsin’

Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, devasa bütçelere sahip AVM ve zincir marketlerin küçük esnafı haksız rekabete sürüklediğini dile getirdi. Tamamen yerli ve milli olan küçük esnafın rekabet gücünün arttırılması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten Başkan Sözütek, “Esnafımız, AVM ve zincir marketlerin çalışma esasları; açılış saat 10:30’a, kapanış saat 22:00 olarak yeniden düzenlenmesini ve cumartesi ya da pazar günü olmak kaydıyla haftanın bir günü tatil edilmesini istiyor” dedi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, yasalara göre şehir merkezinin 25-30 kilometre dışında kurulması gerekirken şehir merkezlerinde açılan AVM’ler ve hemen hemen her mahallenin bir kaç sokağında birden faaliyet yürüten zincir marketlerin küçük esnafı haksız rekabete sürüklediğini kaydetti. Sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez ilkelerinden birisinin vatandaşın, esnaf ve sanatkarın korunup, desteklenmesi olduğuna dikkati çeken Başkan Nihat Sözütek, “Bu ilkeler doğrultusunda devlet, vatandaşının ve küçük esnafın haklarını güvence altına almakla yükümlüdür. Bu da ancak yasal düzenlemelerle mümkündür” dedi.

“10:30’DA AÇILIP, 19:30’DA KAPANSINLAR”

Başkan Nihat Sözütek, aldığı kredilerle varlığını sürdürmeye çalışan küçük esnafın, büyük sermayelere sahip AVM ve zincir marketlerle rekabete zorlanmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğuna dikkati çekerek, AVM ve zincir marketlerin çalışma esasları, mesai saatleri ve satabilecekleri ürün çeşitliliğiyle ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtti.

Başkan Sözütek, “Öncelikle şehir merkezine ve merkeze yakın bölgelere yeni AVM ve zincir marketlerin kurulmasına izin verilmemeli, hali hazırda faaliyette olanların da çalışma saatleri yeniden belirlenmelidir. AVM ve zincir marketlerin saat 09:00 olan açılış saatleri 10:30’a, saat 22:00 olan kapanış saatleri ise 19:30’a çekilmeli, cumartesi ya da pazar günü olmak kaydıyla haftanın bir günü tatil edilmelidir. Ayrıca iğneden ipliğe her bir kalemi satan AVM ve zincir marketlerdeki ürün çeşitliliğine sınırlama getirilmelidir” diye konuştu.

“İHTİYAÇLARINIZI KÜÇÜK ESNAFTAN KARŞILAYIN”

Küçük esnafın desteklenmesi anlamında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü dile getiren Başkan Nihat Sözütek, ihtiyaçlarını AVM ya da zincir marketlerden değil, esnaftan karşılamalarını istedi. AVM ve zincir marketlerin büyük çoğunluğunun yabancı sermaye ortaklı olduğunu, küçük esnafın ise tamamen yerli ve milli olduğunu , kendi öz sermayesi ile hizmet verdiğini kaydeden Başkan Sözütek, “Ortaklar yabancı, markalar yabancı. Buralarda harcanan paranın büyük bir bölümü yurt dışına aktarılıyor. Ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin büyümesi için bu paralar yurt içinde kalmak zorunda. Bunun için de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını küçük esnaftan karşılamalarını istiyoruz. Bu sayede hem ülke ekonomimiz kazanır, hem vatandaşımız hem de küçük esnafımız kazanır” ifadelerini kullandı.