Avrupa Türkiye’ye krediyi kesti

EIB sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği'nin (AB) bankası olarak EIB Avrupa Komisyonu'nun tavsiyelerini takip edecek ve yılın geri kalanında yeni borç verme faaaliyetlerini onay için yönetim kuruluna sunma konusunda kısıtlayıcı bir yaklaşım benimseyecek” dedi.

Tek başına Türkiye'ye en çok kredi veren yabancı kurum olan EIB, geçen üç yıl boyunca her yıl 0.4 milyar Euro ile 2.2 milyar Euro arasında parasal kaynak sağladı. Banka bu yıl Türkiye'de yeni bir yatırım ise yapmadı.

Sözcünün verdiği bilgiye göre yeni kredileri durdurma kararının özel sektör projelerini etkilemesi beklenmiyor. Bankanın yönetim kurulundaki AB maliye bakanlarının onay vermesi halinde yıl sonuna kadar yaklaşık 350 milyon Euro özel sektör projelerine sağlanacak. Sözcü, “Bankanın Türkiye'deki borç verme faaliyetlerinin stratejik yönelimlerinin bu yıl içinde gözden geçirilmesi planlanıyor” dedi. EIB'nin bu kararı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi Kıbrıs açıklarında yürüttüğü doğalgaz ve petrol sondaj çalışmalarına karşılık olarak yaptırım kararı çerçevesinde alındı.