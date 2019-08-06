Avrupa’da milletvekili maaşları ne kadar?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un ‘milletvekilleri geçinemiyor’ açıklaması geçen hafta gündemi belirlemişti. Şentop Habertürk’te yaptığı açıklamada milletvekillerinin lojmanlarının artık olmadığını ve Ankara’da kirada oturduklarını söylerken, “Milletvekilleri malum hafta içi Ankara’da, hafta sonu memleketlerine gidiyorlar. Sadece gidiş-gelişle ilgili çok yüksek harcamaları var. Meclis’te milletvekillerini ziyarete gelenler harcamalarını kendi ödemiyor. Biliyorum ki birçok arkadaşımız seçmenleri otellerde misafir etme, hastane masraflarını ödeme gibi harcamalar yapıyor. Vekil olmadan önce, şimdiki maaşının üçte biri kadar maaşıyla geçinirken, milletvekili olduktan sonra geçinemiyor. Kendilerine araç tahsisi yok. Meclis’e toplu taşıma araçları ile gelip giden milletvekillerimiz var” diye konuşmuştu.

Şentop’un bu açıklamaları başta muhalefet partileri olmak üzere toplumun pek çok kesiminin tepkisine neden olurken Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye, asgari ücretin 500 euronun altında gösterildiği Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Letonya'nın dahil olduğu ülkeler grubunda yer alıyor.

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BULGARİSTAN’DA ASGARİ ÜCRETİN 6 KATI

Deutsche Welle’nin aktardığı habere göre; grupta en yüksek asgari ücret 464 euro ile Macaristan’da, en düşük asgari ücret de 286 euro ile Bulgaristan’da. Bu veriler ücret kesintisi olmadan gösteriliyor ve “Brüt” olarak ifade ediliyor. Türkiye’de ise brüt 422 euro olarak belirtiliyor. Asgari ücretin Türkiye'den düşük olduğu Bulgaristan'da vekiller, asgari ücretin 6 katı maaş alıyorlar.

FRANSA’DA 4 ALMANYA’DA 6 KATI

Vekil maaşlarının eyaletlere göre değiştiği Almanya'da ise maaşlar yaklaşık 3 bin ile 10 bin euro arasında gösteriliyor. Fransa'da vekil maaşları yaklaşık 7 ile 8 bin euro arasında gösteriliyor. Her iki ülkede de asgari ücretin bin 500 euro civarında seyrettiği, Almanya'da vekil maaşının asgari ücretin 6 katı, Fransa'da da 4 katı olduğu belirtiliyor.

YUNANİSTAN’DA MAKAS TÜRKİYE’YE YAKIN

Asgari ücretin 650 euro civarında gösterildiği Yunanistan’da vekil maaşlarının ülkedeki ekonomik sıkıntılar sonrası asgari ücretin 9 katına çıktığı hesaplanıyor.

Türkiye'yle ilgili istatistik verileri Avrupa ile paylaşan Ankara’daki Avrupalı diplomatlara göre, vekil maaşları Avrupa’da da yüksek.