Avrupa’dan 100 milyar euroluk varlık fonu

Avrupa Komisyonu Google, Facebook, Apple, Amazon ve Çinli Baidu, Alibaba ve Tencent'in AB'deki genişlemesine alternatif arayışında.

Financial Times'ta yer alan habere göre Avrupa Birliği, Çinli ve ABD'li teknoloji şirketlerine karşı 100 milyar euroluk (640 milyar TL) yeni bir fon kurmaya hazırlanıyor. 2018 yılında Türkiye’nin GYSH’si bir önceki yıla göre %19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL olmuştu. Yani Türkiye’nin bir yılda yarattığı ekonomik hacmin altıda biri fon için ayrılacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in liderliğinde yürütülen çalışmalara göre Çinli ve ABD'li şirketlerin teknoloji devlerinin son yıllarda Avrupa'da pek çok şirket satın alması ve küresel tekonolji liderliği için aralarında yarışmaları Avrupa Birliği'ni endişelendiriyor.

Fonun ismi Avrupa Gelecek Fonu (European Future Fund) olarak belirlendi.

Almanya ve Fransa'nın projenin geliştirilmesi konusunda ısrarcı olduğu fakat Hollanda'nın da başını çektiği bazı ülkelerin işe yanaşmadığı ifade ediliyor. Fonun bütçesi ülkelerin ekonomik büyüklüklerine göre kamu bütçesinden oluşturulacak.

Fonun kuruluş taslağında toplanan paranın stratejik sektördeki şirketlere ortak olmak olarak belirlendi.

Dünyanın en büyük varlık fonu Çin'in. Onu Norveç Varlık Fonu izliyor.