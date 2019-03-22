‘Avrupalı şirketler demiryolları ile ilgileniyor’

Cumhuriyetin önemli kuruluşlarından devlet demiryolları hakkında önemli bir açıklama geldi. Uzun süredir TCDD’nin özelleşeceği tartışmaları gündeme gelirken Ulaştırma Bakanı Turhan Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada demiryolu taşımacılığına özel sektörü dahil etmek istediklerini ve Avrupalı firmaların konuyla ilgilendiğini açıkladı.

‘YHT BİLETLERİ YOK SATIYOR’

Turhan, Siemens’e sipariş edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin teslimat zamanına dair soru üzerine, Ankara-İstanbul arasında hizmete açılan hızlı trenin Halkalı’ya kadar uzanmasının yolculuk talebini artıracağını kaydetti. Söz konusu talep artışının bir beklenti olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, şu anda bile biletlerin “yok sattığı”nı, ilave setlerle hattın beslenmesi gerektiğini ifade etti. Turhan, Ankara-Sivas hattının gelecek yıl devreye girmesiyle bu hat için de tren ihtiyacının artacağına işaret etti.

‘KALAN SETLER 2020 YILI İÇİNDE TESLİM EDİLECEK’

Geçen yıl yapılan sözleşme kapsamında sipariş edilen 10 YHT’nin ilk partisinin kasım ayında teslim edileceğini belirten Cahit Turhan, “Kalan 9 seti de her ay bir set olmak üzere 2020 yılı içinde teslim edecekler. Bunları hizmete alacağız. Bunlar aynı zamanda mevcut çalışanların yedeklemesi olacak.” ifadesini kullandı.

‘AVRUPALI ŞİRKETLER DEMİRYOLU İLE İLGİLENİYOR’

Bakan Turhan, demir yolu işletmeciliğine özel sektörü de dahil etmek istediklerine dikkati çekerek, Avrupa’da bu alanda faaliyet gösteren firmaların konuyla ilgilendiğini, kendileri için konfor ve kalitenin önemli olduğunu söyledi.

AA