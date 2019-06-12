Axel Springer’e ABD’li ortak

ABD'li yatırım fonu KKR azınlık hisselerini toplayarak Alman medya devi Axel Springer'e ortak oldu. Şirketin en büyük hissedarı Axel Springer'in yüzde 42'sine sahip olan kurucu Axel Springer’in eşi Friede Springer.

KRR’ın şirketin yaklaşık yüzde 20’si için ödediği para göz önünde bulundurulduğunda Axel Springer’e 7.7 milyar dolar değer biçildi. Şirketin yönetimi Springer Ailesi'nde kalmaya devam ederken şirketin uzun süredir CEO'luğunu yapan Mathias Döpfner şirketteki görevine ve yüzde 2.6 hissesini elinde tutmaya devam edecek.

Reuters’ın haberine göre; KRR Axel Springer'deki küçük yatırımcıların hepsinin hisselerini toparlarken bundan böyle şirketi yönetecek isimlerin Friede Springer, KRR temsilcileri ve Döpfner olması bekleniyor. KRR tarafından yapılan açıklamada Axel Springer hisselerini en az beş yıl elden çıkarmayacaklarına vurgu yapıldı.

Bild, Welt ve Business Insider gibi dev medya kuruluşlarının sahibi olan Axel Springer'in gelirlerinin yarısından fazlası dijital medya kuruluşlarından geliyor. Almanya'da Bild ve Welt gazetelerinin aylık 500 bin üyesi bulunuyor.

KRR tarafından anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Medya sektöründeki hızlı değişimin ışığında Axel Springer'in yatırımlara devam etmesi gerekiyor” diye konuştu. Springer Ailesi tarafından yapılan açıklamada ise şirketin gazetecilik felsefesine bağlı kalacağı vurgulandı.

Ortaklık haberinin gelmesinin ardından Axel Springer hisseleri yüzde 12 primlendi. Axel Springer'in CEO'su Matthias Döpfner , “Büyüme planlarımız insana, teknolojiye ve markalara yatırımı da kapsıyor. KRR buna yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Axel Springer ,Türkiye’de de Doğan Holding’in medya sektöründe olduğu zamanlarda yatırımlar yapmıştı. Kurum daha sonra zaman içinde Türkiye’deki yatırımlarını azaltma kararı almıştı.