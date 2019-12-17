Ayakkabıcılar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir araya geldi

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş ile sektörün önemli oyuncularının toplantıda bir araya geldiğini bildirdi.

Türkiye’de İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Adana ve Çorum başta olmak üzere yaklaşık 15 bin 700 imalatçı firma bulunduğunun bilgisini veren Endican, 320 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık 450 milyon çift üretim gerçekleştirilen sektörde 8 bin civarında perakende satış mağazasının hizmet verdiğini anlattı.

Endican, yıllık ihracatın bir milyar dolara yaklaşmakla birlikte 285 milyon çifti bulduğunu belirterek, ayakkabıda 600 milyon dolar cari fazla verildiğini vurguladı.

Türk ayakkabı üreticisinin geldiği seviyeden, kaliteli ve hızlı üretimden, tasarımdaki ilerlemeden bahseden Endican, bu sayede yurt dışından önemli talep geldiğini bildirdi.

‘AYAKKABI ÜRETİCİLERİ DE KORUMA BEKLİYOR’

Endican, ihracatı, üretim kapasitesi, ticari hacmi her geçen gün artan sektörün son dönemde konkordato ve iflas gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu kapsamda özellikle zincir mağazaların konkordato kararları almaları sonucu binlerce ayakkabı üreticisinin mali açıdan zor durumda kaldığının altını çizdi.

Zincir mağazaların konkordatoyla güvence altına alındığını kaydeden Endican, şu ifadeleri kullandı:

“Tahsilatlarını gerçekleştiremeyen üreticiler, zincir mağazaların finansal yüklerini üstlenmiştir. Sektörümüz, tahsil edilemeyen bu alacakların oluşturduğu borç yükünün çözümüne dönük kamusal iradeden benzer korumalar beklemektedir. Ayakkabı sektöründe imalattan nihai tüketiciye ulaşana kadar her aşamasındaki vade uyumsuzlukları ana sorunlardan olagelmiştir. Tahsil edilemeyen alacakların artmasıyla birlikte uzun vadeli ürün satan imalatçılar zor durumda kalmıştır.”

AYAKKABI ÜRETİCİLERİNDEN ÜÇ TALEP

Endican, artan maliyetlerin getirdiği sıkıntılardan bahsederek, konkordato ilan eden zincir mağazalar nedeniyle bankalar tarafında sektörün tümüyle ilgili olumsuz değerlendirme yapıldığını, bu durumun da üreticilerin finansa ulaşımını zorlaştırdığını bildirdi.

Kısa vadede sektörün yaşadığı en önemli sorunun; “finansal ihtiyaçlarına kaynak oluşturamaması” olduğunu vurgulayan Endican, şu açıklamalarda bulundu:

“Böyle sürerse 2020’nin ilk çeyreğinde zincir mağazaların üreticilere ödeme vadelerindeki yoğunlaşma nedeniyle ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu kapsamda görüşmemizde bakan yardımcılarımızdan sektörün sağlıklı bir şekilde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesi için üç talebimiz oldu. Birincisi; perakende satış mağazalarının indirim tarihlerinin yılda iki defa (yaz ve kış sezonlarında birer ay) olmak şartıyla kısıtlanması. İkincisi, konkordato mağduru imalatçılardan süre bitene kadar sigorta primi ve vergi alınmamalı. Üçüncüsü, konkordato ilan eden firmaların diğer şirketlere verdiği çeklerdeki tutar kadar bu firmalara faizsiz kredi verilmeli.”

Endican, bu önlemler sayesinde sektörün görmesi muhtemel zararı en hafif sıkıntılarla atlatabileceğini belirterek, bu konuda umutlu olduklarını bildirdi.

BAKAN YARDIMCISI: YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Nebati, “Deri, deri mamulleri ve ayakkabı sektörü temsilcilerimiz ile bir araya gelerek sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Sektörün, güncel ticari durumunu analiz ederek önünün açılması için yapılması gerekenleri ve yol haritamızı belirledik” ifadelerini kullandı. (AA)