Doğan Grubu, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım’ı satın almak için görüşüyor iddiası

Yatırım Bankası kurmak için BDDK'ya başvuran Aydın Doğan'dan yeni bir hamle daha geliyor…

Bloomberg'den Aslı Kandemir ve Ercan Ersoy'un haberine göre Doğan Şirketler Grubu Türkiye’de Mitsubishi araçlarının distribütörlüğünü de yapan Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım’ı satın almak için ön görüşmeler yapıyor. İddia konu hakkında açıklama yapan bir kaynağa dayandırıldı.

Japon Suzuki markası da Türkiye’de Doğan Holding bünyesinde bulunuyor.

Doğan Holding’in Onursal Başkanlığı’nı Aydın Doğan yürütüyor.