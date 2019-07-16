Büyük kayıp! Aydın’da ürünler olgunlaşmadan dökülmeye başladı

Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi Aydın'da incirler olgunlaşmadan dökülmeye başladı. Durumun bu yıl tozlaşmayı sağlayan erkek incirlerdeki hastalıktan mı kaynaklandığı yoksa olumsuz hava koşullarının mı neden olduğu henüz bilinmez iken çiftçiler ekonomik kaybın milyarlarla ölçüldüğünü belirttiler.

Sezonun başlamasını dört gözle bekleyen Aydın'daki binlerce incir üreticisi bahçelerine gidince adeta şok yaşadı. İncirlerin neredeyse yarsının olgunlaşmadan dökülmesi şaşkınlığa neden oldu.

HASAT BAŞLAMADAN İNCİRLER DÖKÜLÜYOR

Türkiye'nin hatta dünyanın incir üretim merkezi olarak bilinen Büyük ve Küçük Menderes Nehirleri arasında kalan havzada incir meyvesi bu yıl ilginç bir maraza tutuldu. Kontrol için bahçesine giden çiftçiler karşılaştıkları manzara karşısında adeta ne yapacağını şaşırdı. Ağustos ayında ermesi beklenen incirlerin büyük bir kısmı bu yıl olgunlaşıp tatlılaşmadan bozularak yere döküldü. Zararın çok büyük olduğunu belirten üreticiler ise Aydın ve İzmir sınırları arasında kalan incir üretim bölgelerinin afet kapsamına alınmasını istediler.

“40 YILLIK ÜRETİCİYİM İLK DEFA BÖYLE BİR OLAY YAŞADIM”

Aydın'ın değişik bölgelerindeki arazilerinde incir üretimi yapan Köşklü incircilerden İsmail Açıkgöz, üreticinin bu yıl ilginç bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını belirterek “Çocukluğumdan bu yana çiftçiyim. İncir üretimi yapıyorum. İlk defa bu kadar fazla miktarda incirde olgunlaşmadan dökülme olayı ile karşılaştım. Bu durum erkek incir diye tabir ettiğimiz ilekteki sıkıntıdan mı yoksa çevresel ve mevsimsel şartlardan mı yaşandı sebebinin yetkililerce araştırılıp biz üreticilerin yönlendirilmesini talep ediyoruz. Aydın ekonomisinin bel kemiği ve halkın en önemli geçim kaynağı incir. Bu yıl yağışlar güzel oldu toprak canlı ve kuvvetli olmasına rağmen incir ağaçları meyveyi olgunlaştırmadan döktü” diye konuştu.

İHA