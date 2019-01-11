Aylardır devam eden ilaç krizi büyüyor!

Şubat ayında ilaç fiyatlarına yapılması beklenen yaklaşık yüzde 20 zamla beraber, hayati öneme sahip ilaçların piyasada bulunulmadığına dikkat çekildi. İddiaya göre, zam beklentisi nedeniyle bazı firmalar piyasaya ilaç vermiyor.

Şubat’ta ilaç fiyatlarına yapılması beklenen zamlarla beraber birçok ilacın piyasada bulunmadığı belirtildi. Sıkıntının yaklaşık 3 aydır sürdüğü belirtilirken hayati öneme sahip ilaçların da piyasada bulunamadığına dikkat çekildi. Şubat sonunda ilaç fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam bekleniyor. İddiaya göre, zam beklentisi nedeniyle bazı firmalar piyasaya ilaç vermiyor. NTV’den Yağız Şenkal’ın haberine göre; bazı kanser, tansiyon, göz, hatta grip ilaçlarını eczanelerde bulmak zor…

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