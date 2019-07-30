Kamuda görev yapan memurlar için büyük önem taşıyan aylık gösterge tablosu nedir? Memurlarda aylık gösterge tablosu ne anlama gelir? Hem memurluk hem de sonrasındaki emeklilik için oldukça önemli olan aylık gösterge tablosu hem memurken hem emekliyken alın maaşlar ile emekli ikramiyesinin belirlenmesinde rol oynar. İşte memurlarda aylık gösterge tablosu hakkında detaylı bilgiyi kolaylıkla bulabileceğiniz haberimizin detayları…

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU NEDİR? MEMURLARDA AYLIK GÖSTERGE TABLOSU…

Devlet memurlarını yakından ilgilendiren aylık gösterge tablosu onların hem memurluk dönemleri için hem de emekli olduktan sonraki dönemleri için çok önemli bir belirleyicidir. Son dönemlerde aylık gösterge tablosu ile ilgili düzenlemelerin yapılması beklenirken bu düzenlemeleri binlerce vatandaş yakından takip ediyor.

Ek gösterge, kamuda görev yapan memurların, aylık maaşlarını, emekli olduktan sonra alacakları maaşları ve emekli ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Öyle ki memurun ek göstergelerin yüksek olması durumunda emekli maaşı ve emekli ikramiyesi de bu oranda yüksek olacaktır. İşte bu nedenden dolayı memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenmiş olan gösterge rakamlarının da yüksek olmasını talep etmektedir. 3600 ek göstergesine sahip olan bir memurun alacağı maaş, zam oranı ve ikramiye 2500 ek göstergesine sahip olan bir memura göre farklılık gösterecektir. Bu farklılık 3600 ek gösterge sahibi olan kamu personeli lehine olacaktır.

Binlerce vatandaşın gözü kulağı yapılması beklenen ek gösterge düzenlemesinde. Memur sendikaları tüm kamu personeli için 3600 ek gösterge tablosunun geçerli olmasını isterken öngörüler ek gösterge düzenlemesinin imamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisleri kapsayacağını söylüyor. Bu dört meslek grubu arasında farklılıklar olmazken tek bir düzenleme ile ek gösterge çıkarılacak. 3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.