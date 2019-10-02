‘Aynı anda 118 milyon kişi haberleşebiliyor’

26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik İstanbul depreminin ardından GSM operatörlerinde sesli aramalarda aksamalar yaşandı.

Kimi uzmanlar bu kadar çok insanın aynı anda iletişim kurması teknolojisinin ABD'de bile olmadığını söylerken Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Cahit Turhan dün yaptığı konuşmada depremin ardından GSM operatörleri ile iletişime geçildiğini söyledi.

KAPASİTE HEDEFİ: 175 MİLYON

Bakan Turhan yaptığı açıklamada GSM operatörlerine kapasite artırım talimatı verildiğini söyledi. Bakan aynı zamanda GSM operatörlerinin aynı anda 118 milyon kişinin haberleşmesini sağlayacak bir altyapısının bulunduğunu da sözlerine ekleyerek, “Bu kapasite 175 milyona çıkarılacak. Kısa süre içinde bu kapasiteye ulaşılması hedefleniyor” diye konuştu.

Turhan şunları söyledi: Depremin, bir GSM operatörümüzün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken yaşanması sebebiyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Ancak şunu belirtmek isteriz ki söz konusu doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır. Buna karşın tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı da verildi. 3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi var. Bu kapasite 175 milyona çıkarılacak. Kısa süre içinde bu kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.

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Depremin ardından Turkcell'den yapılan açıklamada ses aramalarında yoğunluk yaşandığı belirtilmişti. Turkcell'den yapılan açıklamada, “Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun” ifadesi kullanılmıştı.

Türk Telekom ise abonelerini en fazla mağdur eden şirket oldu. Türk Telekom'da 10 saati aşan kesintiler yaşanırken firma müşterilerine 10 GB internet hediye ederek özür diledi.

AA-SOZCU.COM.TR