Bağcı ‘Sigorta Haftası’nı kutladı

Bağcı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Ülkemizde en büyük eksikliklerden biri Sigorta’nın tanıtılması ve kişilerin sigorta konusunda bilinçlenmesi eksiğidir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi güçlü ekonomi ve güvenli bir gelecek için en önemli unsurların başında Sigorta gelmektedir.

Milyonlarca tutarında yatırım yapan özel sektörün tüm yatırımların güvenli bir şekilde devam etmesi için tüm varlıkların sigortalanması gerekmektedir. Sigorta Ayrıca toplumsal huzur ve mutluluğu da tahsis etmektedir.

Doğal afetler sayısındaki ciddi artış teknoloji de ki gelişmeler birçok yeni riski de beraberinde getirmektedir. Sigortanın tanıtılması risklerin doğru analiz edilmesi doğru poliçelerin yapılması konusunda başta acentalar olmak üzere çok ciddi çaba gösterilmekte bu konuda çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapmaktadır.

Ülkemizde sigorta bilinirliği çok düşük oranlarda dır. Bu amaçla bilincin arttırılması için düzenli çalışmalar yapılması ve vaz geçirmemesi gerekiyor. Yıllardır İSAD olarak bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz.

Daha önce yapmış olduğumuz Sigorta haftası yürüyüşü, sigorta konserleri, panel, seminer, eğitimi ve çesitli çalışmaları, yoğun televizyon programları, yazılı basın haberleri ile devam ettirdik. Sigortayı Tabana yaymak büyük kitlelere ulaşmak için ulusal yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullanarak Sigorta ve acenteyi Türk halkına tanıtmaya ve Tüketicileri gençleri sigorta konusunda bilinçlendirmeye devam ettik, ediyoruz. Sadece geçen yıl mayıs ayından bu yıl mayıs ayına kadar 84 kez ulusal Televizyonların ana haberleri ve çeşitli televizyon programlarına çıkarak çok büyük kitleleri doğru bir şekilde bilinçlendirmeye çalıştık ve devam ediyoruz. Yazılı ve görsel Basında da yoğun bir şekilde bu tanıtım ve bilinçlendirmelere devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, sigorta acenteleri başta olmak üzere, tüm iş âleminin ve sektörde görev yapan tüm Emekçi ve Çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”