BAistanbul’un beşincisi başlıyor

BAistanbul, iş analizi alanında yazılım geliştirmenin geleceği gibi sektörel konuların yanı sıra bu yıl tasarım odaklı düşünme metodolojisi, zihinsel farkındalık gibi konuları temel alan oturumlarıyla da dikkat çekiyor.

Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve en büyük uluslararası iş analizi konferanslarını gerçekleştiren BA-Works, 5'inci Uluslararası BAistanbul Konferansı'nı 3 Aralık 2019 Salı günü, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de düzenliyor. Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA'nın (International Institute of Business Analysis) destek verdiği konferans, “Yeni Nesil İş Analizi” sloganıyla teknoloji profesyonelleri ve farklı sektörlerden üst düzey yöneticileri bir araya getirecek.

VAROLUŞÇULUK, TASARIM ODAKLILIK VE İŞ ANALİZİ

İş analizi alanında yazılım geliştirmenin geleceği, dijital dönüşüm ve inovasyon, veri temelli iş analizi, çevik iş analizi dünyasında tasarımcı ruhun önemi ve varoluşçuluk ile müşteri memnuniyeti için çalışan deneyiminin artırılması gibi yenilikçi konular, bu yılki BAistanbul'un ana temaları olarak ön plana çıkıyor.

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR BAİSTANBUL’DA

BAistanbul Konferansı, ilham veren konuşmacıları ve farklı oturum konularıyla her sektör ve iş alanından profesyonele hitap eden bir program sunuyor. Konferansın düzenleyicisi BA-Works'ün Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı'nın Proje Yöneticisi ve Hayat Koçu Natallia Iskortseva ile birlikte sunacağı spiritüelizm temelli Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi, platformun ufuk açıcı oturumlarından… Yayıcı ve Iskortseva, iş analizinde tasarım odaklı düşünmeyi uygularken, mindfulness, meditasyon gibi spiritüel pratikler aracılığıyla sezgileri harekete geçirmeye odaklanan bir atölye sunacaklar.