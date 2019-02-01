Bakan açıkladı! Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir tv programının canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinde noterlerin önemli bir kapı durumunda olduğunun altını çizerek yakın zamanda açıklayacakları Yargı Reform Belgesi'nde nöbetçi noterlik uygulamasının yer alacağını anlattı.

NÖBETÇİ NOTERLER GELİYOR

Söz konusu uygulamanın, noterdeki işlemlerin hafta sonları da yapılabilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Gül, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak… Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu ve benzeri, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim savcılarımızın teminatını, bağımsızlığını, tarafsızlığını, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da artıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni artıracak hedeflerimizi kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız.”

“ARABULUCULUK, TİCARİ HAYATIN HIZLANMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Gül, arabuluculuk uygulamasının 1 Ocak itibarıyla birinci yılını doldurduğunu söyledi. Ticari davalarda da 1 Ocak itibarıyla dava açmadan önce arabuluculuğu zorunlu olarak getirdiklerini belirten Gül, bu uygulamanın, ticari hayatın hızlanmasına çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Arabuluculuğu aile uyuşmazlıklarında da uygulamayı düşündüklerini, bunu yargı reformunda da kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini veren Gül, şöyle devam etti:

“Aile uyuşmazlıklarında da istinaf, Yargıtay uzadıkça taraflar birbirini daha fazla yoruyor, örseliyor. Kadın, erkek ve asıl önemlisi arada çocuk örseleniyor. Biz bu konuyla ilgili yine mahkeme içi arabuluculuğu kamuoyunun tartışmasına sunduk, yargı reformunda da bunları tartışacağız. Kamu düzenine ilişkin olanlar hariç olmak üzere bir konuyu arabulucu marifetiyle mahkemede iki taraf birbirini örselemeden bir an önce sonuçlanabilir mi aile taraflar, bu konu da çalışma kapsamımız içerisinde. Yine ayrıca tüketicilere de çalışıyoruz.”

Abdulhamit Gül, çocukların icra yoluyla alınması konusuna değinerek hükümet olarak yaklaşık 1 yıldır bu konunun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çocuğun bir mal gibi icraya konu olmasını istemediklerini vurgulayan Gül, “Maliye Bakanımızla da görüştük, bu konuda mutabık kalındı. Çocuğunu göremeyen diğer taraf icraya gidiyor para yatırıyor, bundan parası alınmayacak, icraya konu olmayacak.” diye konuştu. Bakan Gül, çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde bu çalışmaları son haline getirdiklerini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de görüştüklerini belirterek temel yaklaşımlarının, çocuğu icra konusu olmaktan çıkarmak olduğunu kaydetti.

AA