Bakan açıkladı! Noter işlemlerinde kredi kartı dönemi!

Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, “Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız.” dedi.

Geçen günlerde ise Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin nöbetçi noterlik uygulaması başlamıştı. Edirne'de Çilingirler Caddesi'ndeki Edirne 1. Noterliği, Kırklareli'nde Hasanpaşa Caddesi'ndeki Kırklareli 1. Noterliği, Tekirdağ'da ise Hükümet Caddesi'ndeki Tekirdağ 1. Noterliği, nöbet hizmeti veriyor.

Edirne 1. Noter Başkatibi Özcan Yolagelmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına başladıklarını bunun özellikle hafta sonu işlem yapacak vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını belirtmişti. (AA)