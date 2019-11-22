Bakan açıkladı: Tam 334 ton altın tespit edildi

Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 334 ton altın rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez KKTC açıklarında derin deniz gemileri Fatih ve Yavuz ile petrol-doğalgaz sondaj çalışmalarının devam ettiğini de belirterek ‘'Karpaz ve Güzelyurt bölgesi taranıyor, 5 kuyu açacağız ve varsa mutlaka bulacağız'' dedi ve şunları söyledi:

“SİSMİK ARAMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

“Doğu Akdeniz havzası, önemli bir doğal gaz rezervine sahiptir. Buradaki arama faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımıza dayanmaktadır. KKTC halkının çıkarlarını da korumak adına sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile denizlerimizde detaylı sismik aramalar yürütüyoruz. Bugüne kadar, Doğu Akdeniz'de 37 bin km2 3 boyutlu sismik veri toplandı.

6 METRELİK DALGALAR

Doğu Akdeniz'de aktif olarak faaliyet gösteren 2 derin deniz sondaj gemimiz var. Fatih, sınıfındaki en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasındadır. 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilmektedir. Fatih sondaj gemimiz bugüne kadar 2 adet sondaj gerçekleştirmiş olup, üçüncü olarak KKTC açıklarında Magosa-1 kuyusu çalışmalarına başlamıştır. Yavuz ise Karpaz bölgesinde ilk sondajını tamamlamış olup, şu anda Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajını yapıyor''