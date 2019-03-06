KOBİ kredisinden yararlanma miktarı artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından satır başları;

Ağustos ayında ülkemizi hedef alan saldırılar ile birlikte çok detaylı bir yol haritası ortaya koyduğumuz yeni ekonomi programını uygulamaya aldık. Finansal disiplinden taviz vermedik. Önümüzdeki süreçte özellikle ekonomideki kırılganlıkların iyileşmesi ile birlikte potansiyele hızla yaklaşık. Mayıs ayında geçtiğimiz yıl 58.1 milyar dolar ile zirve yapan cari açık 27.6 milyar dolar seviyesine geriledi. Son dönemde yasadığımız iç dengelenme de önemli bir bölüm enflasyonda yaşanan gerilemedir.

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Serada binde 8’lik bölüm fırtınadan etkilendi fiyatlar katlanıyor Demek ki bu spekülatif fiyatlama devlet doğru bir müdahala de bulunduğu zaman… Atılan tüm adımların etkisiyle aylık enflasyon 0.16 gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE’deki düşüşle birlikte enflasyonda uyguladığımız düşüş trendinin tüm paydaşlar ile kabul edilmesini sağladı.

Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve 2019’u inşallah hedefin altında bir rakamla kapatacağız.

Kocaeli üreten Türkiye mücadelesinde çok önemli mücadeleyi ortaya koyan illerden bir tanesi.

‘1,5 MİLYON OLAN AZAMİ LİMİTİ 5 MİLYON TL’YE ÇIKARIYORUZ’

KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon olan azami limiti 5 milyon TL’ye çıkarıyoruz.

Konkordato süreci hızlı bir şekilde tersine dönmeye başladı. Konkordatoda dengelenme süreci başladı. Şu dakika itibari ile 7 bankaya ihale olarak tüm bankaların yapılandırma sürecine müdahil olduğunu söyleyebiliriz. Yüzlerce firma ile müzakereler tamamlandı. Toplam 318 firma konkordatodan çıktı. Toplam 5.4 milyar TL’lik bir kredi konkordatodan çıktı. Mart nisan gibi toplam 10 milyar TL’lik bir paket konkordatodan çıkmış olacak.

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Son çeyrekte yaklaşık 70 milyar TL’lik bir kredi küçülmesi yaşandı ancak sadece Şubat’ta Ocak’a göre 43 milyar TL bir kredi büyümesi yaşandı. Faizleri hızlı bir şekilde tek haneye düşüreceğiz. Yaz aylarında yaşadıklarımızın çok hızlı bir toparlanmaya işaret ettiğini bunlar gösteriyor. Seçimden sonra şöyle olacak böyle olacak… Kim ne derse desin…