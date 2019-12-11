Bakan Albayrak: Düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis’te bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalıştıklarını dile getiren Albayrak, “Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yıl cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl. Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız” dedi.

“YERLİ KAYNAKLARIN TERCİH EDİLMESİNİ SAĞLADIK”

Gıda konusunda her ay düzenli toplantıların yapıldığını vurgulayan Albayrak, “Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz. Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İthalatımızı alzaltmak için yerli kaynakların tercih edilmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

“YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz. Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz. Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul’a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.