Albayrak: KOBİ’lere yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi. Albayrak, KOBİ’ler için bu hafta yeni bir paket açıklayacaklarını belirtti. Albayrak, “İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceklerini söyleyen Albayrak, “Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yazi belirledik ve çalışmalara hızla başladık. KOBİ, esnaf ve sanayicimiz günbe gün rahatlama hissediyor. 2009 yılından bu yana 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bölgesel istihdam teşviklerini bir yıl uzatma kararı aldık. 6 puanlık SGK teşviği 2019 yılında da devam edecek.” dedi.

KOBİ’LERE YENİ PAKET

Bakan Albayrak, bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ için 20,3 milyar TL kredi desteği sağlandığını ifade ederek, “KOBİ’ler için yeni paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Bugün itibariyle esnaf kredilerinde 66 bin 236 adet esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza kullandırmış olacağız.” açıklamasında bulundu.

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