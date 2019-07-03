Bakan Albayrak’tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız. pic.twitter.com/gb7aWEpGZr — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Temmuz 2019

Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü söyleyen Bakan Albayrak, “Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.” ifadelerini kullandı.

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