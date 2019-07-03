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Bakan Albayrak’tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, "Önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi.

16:46 -
Haberler Ekonomi
Bakan Albayrak’tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü söyleyen Bakan Albayrak, “Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 16:47 03.07.2019
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