Bakan Albayrak’tan konkordato açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordatolardan çıkışların hızlandığını kaydederek “Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, “Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

İHA

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