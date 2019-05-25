Bakan Cahit Turhan’dan İstanbul Havalimanı eleştirilerine yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iftar yemeği öncesi derneğin havalimanında faaliyete geçen basın odasının resmi açılışını da gerçekleştiren Bakan Turhan, burada görevli basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği'nin geleneksel iftar yemeğine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Orhan Birdal, İGA İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Kadri Samsunlu, Uniffre CEO'su Ali Şenher ve çok sayıda davetli de katıldı.

“KANATLARIMIZI AÇTIK VE NE KADAR BÜYÜK OLDUKLARINI GÖRDÜK”

İstanbul Havalimanı'nın Türk sivil havacılığına yapacağı katkıya da dikkat çeken Bakan Turhan, “Dünyanın en büyük havalimanlarından olacak İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 tarihinde 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını açtık. Kanatlarımızı açtık ve ne kadar büyük olduklarını gördük. Bu noktada kanatlarımızı en çok güçlendiren ise tabi ki İstanbul Havalimanı olacak. Çünkü havayolunda ülkemizin yaşadığı büyümeden en çok payı kuşkusuz İstanbul almış bulunuyor. İlk etabı geçtiğimiz ay başında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine ulaştı ve 19 Mayıs'a kadar 1 milyon 785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bine yakın yolcu ağırladı. Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları 1 yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Bakınız, uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı” diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Geçtiğimiz günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksamalar üzerinden kamuoyunda çıkan eleştirilere de yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Geçtiğimiz hafta hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakları başka illerdeki havalimanlarına yönlendirmiştik. Çünkü bir bölgede CB bulutu olarak bilinen ve Pilotların Katil Bulut olarak tarif ettikleri bu bulutlar bulunuyorsa oraya asla uçak indirtilmez. 17 Mayıs Günü havalimanın üzerinde ve hatta İstanbul'da bu bulutlardan vardı ve bazı uçakların inişlerine izin verilmedi. Bu durum aynı zamansa Sabiha Gökçen Havalimanı için de geçerli idi. Vay efendim, Mimarlar Odası uyarmıştı da burada havalimanı yapılamazmış da, bak rüzgardan uçaklar inemiyormuş. Bir sürü tezvirat. Bu havalimanının yapılmasına karar verenler, projelendirenler, yapım işini üstlenenlerin hepsi mimar ve mühendis. Her risk ve her ihtimalin hesapları yapılıyor. Uluslararası kuruluşlar da takip ediyor. Bu büyüklükteki yapılara kredi veren kuruluşlarda her türlü risk hesaplamalarını yaptıktan sonra kredi veriyor. Şimdi bütün bu saydıklarım kişi veya yapılar bu havalimanının burada yapılmasının uygun olmayacağını göremedi de sadece bazı muhalif gruplar mı gördü? Bırakın bu işleri. Ülkemiz için faydalı olan her işi yapacağız ve insanımızın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verdi.

İHA