Bakan Dönmez: Kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Korkuteli ilçesinde yaptığı açıklamada, eskiden elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığını söyledi. Son yıllardaki yatırımlarla elektrik arzında sıkıntı kalmadığını belirten Dönmez, “Hatta fazlamız var. Geçen yıl elektrikte ihracatımız ithalatımızı geçti. Zaman zaman kesintiler de olabiliyor ama bu arzdan kaynaklanmıyor, daha çok eskiyen şebekelerden kaynaklanıyor” dedi.

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‘KENDİ ELEKTRİĞİNİZİ KENDİNİZ ÜRETEBİLECEKSİNİZ’

Güneş santralleri ile düzenlemelerin sonuna yaklaştıklarını belirten Dönmez, kurulu gücüne kadar tarımsal sulama maksatlı güneş santralleri kurabileceğini söyleyerek, “Hayvancılık faaliyetlerini yapıyorsanız orada da yine çatılarınızda tutulmak suretiyle kendi elektriğinizi kendiniz üretme imkanına sahip olacaksınız. Onun dışında kalan ticari işletmelere de bağlantı güçlerine kadar kendi elektriğini kendi üretme imkanı getireceğiz. Bununla ilgili sınırlamaları kaldırıyoruz. Bağlantı gücü söz konusu olduğu için teknik bir kapasite var demektir. Kapasite sorununu aşmış olacağız. Avrupa’da güneş santrali kurma rekoru elde ettik” diye konuştu. DHA