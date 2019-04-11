Bakan Dönmez: Petrol üretiminde bu sene hedefimiz günlük 50 bin varilin üzerine çıkmak 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ’10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen forum ve fuarın açılış törenine Bakan Dönmez’in yanı sıra Malta Enerji ve Su bakanı Hon Joseph Mizzi, KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın da katıldı.

DÜNYA BANKASI İLE ANLAŞMA

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılış töreni ve fuarı gezmesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, Dünya Bankası ile önümüzdeki hafta yapılacak anlaşmanın detaylarının sorulması üzerine, “Dünya Bankası ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında 200 milyon dolarlık bir kredi temin ettik. Bunu da ağırlıklı kamu binalarımızda kullanacağız. Onunla alakalı olarak bakanlığımız, ilgili kamu kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde oradaki kamu kurum binalarının enerji verimliliği ile ilgili ihtiyaçlarını tespit ettik. Isı yalıtımı mı? su yalıtımı mı yapılacak? Bu anlamda gerekli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 500 civarında bina var. 2023 yılına kadar da bu 200 milyon doları kamu binalarının enerji verimliliği konusunda performansı artırmak için harcamış olacağız. Ayrıca sanayide ve sivil konutlarda neler yapılabilir? Sivil konutlarda şu anda ortalama yıllık 150 bin civarında ısı yalıtımı yapılıyor. Hedefimiz bunu yıllık 2 katına çıkarmak. Hala gerideyiz. Biz ısı yalıtımını standartlara uygun hale getirdiğimizde yaklaşık faturalarımızda yüzde 40 bir indirim söz konusu olacak. Bunun için de sektörümüz hazır. STK’larımız hazır. Bankacılarımızla uzunca bir zaman konuştuk. Onlarda bu işi finanse etmeye sıcak bakıyorlar. Önümüzdeki haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yapılması gereken bazı düzenleme çalışmaları da var, onları da tamamladıktan sonra bu krediyi uzun vadeli, katlanılabilir, ödenebilir bir hale getirip vatandaşımıza sunmuş olacağız. Çok düşük aylık taksitlerle de bu ısı yalıtımı işini kökünden çözmüş olacağız” dedi.

“ENERJİ GİRİŞİM SERMAYE FONU”

Bakan Dönmez, Enerji Girişim Sermaye Fonu’nun detaylarının sorulması üzerine, “Bununla alakalı olarak Hazine ve Maliye Bankalığımız, bizim Bakanlığımız, sektör ve bankacılar bir araya gelerek, sektöre finansman ihtiyacı veya yeniden yapılandırılması kapsamında krediler uzunca bir süredir görüşülüyordu. Sonra Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da açıkladığı gibi bir inisiyatif kullanılacak. Ortak girişim formu üzerinden bu finansman sıkıntısı çeken projeler, yerine göre belki bankalar devreye girmek suretiyle rahatlatılmış olacak. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde zaten kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Şu anda çok fazla detaya girmek çok doğru değil. Önemli bir gelişme olarak söylemek istiyorum” yanıtını verdi.

PETROL ÜRETİMİ

Siirt ve Diyarbakır’da petrol keşiflerine son durumun sorulması üzerine Bakan Dönmez, “Diyarbakır ve Siirt’te 3 tane yeni keşif yaptık, petrol keşfi. O 3 petrol keşfinde de şu anda günlük ortalama 1650 varil petrol üretimimiz var. Hidrolik çatlatmayla üretim sağladık. Hidrolik çatlatmayla bu yıl içerisinde 4 tane kuyu daha planlıyoruz. Bir tanesi Trakya’da olacak. 3 tanesi de Güneydoğu’da olacak. ABD’nin geliştirdiği bir teknoloji onlar adeta üretimini katladılar, ihraç eder hale geldiler doğalgazı ve petrolü. Aynı tekniği biz de Türkiye’de kullanmaya başlıyoruz. Özel sektörden de bu tekniği kullananlar var. Böylece üretim artışı sağlanacak. Burada her alanda, her sahada bu teknoloji kullanılmıyor. Klasik yöntemle alınabilecek yerlerde yine klasik sondaj ve üretim yapacağız. Zorlandığımız yerlerde bu çatlatma yöntemiyle teknolojiyi kullanmış olacağız. Ben ümitliyim, üretimde bir artış sağlayacağız. Şu anda zaten Türkiye Petrolleri 47 bin varili geçti. Bu sene hedefimiz günlük üretimde 50 bin varilin üzerine çıkmak.” dedi.

AKDENİZ’DE PETROL ARAMA

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, bir gazetecinin, Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetleri sorması üzerine, “Türkiye ve KKTC’nin arasında uluslararası nitelikte anlaşmalar var, imzaladığımız protokoller var. O çerçevede çalışmalarımızı planladığımız şekilde devam ettireceğiz. Güney’deki muhataplarımıza bu konuda iş birliği için yoğun çağrılarımızı yaptık. Bu çağrıları reddeden taraf onlar oldu. Onların attıkları adımlara karşı biz de kendi adımlarımızı tamamlayıp, devreye koyduk. Bu çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz” dedi.

Bakan Dönmez ise, “Biz orada adada, KKTC halkının, haklarının sonuna kadar arkasındayız. Gerek onlardan almış olduğumuz ruhsat sahalarının kendi verdiğimiz ruhsat sahalarını Türkiye Petrolleri’nin sismik aramalarını, üretim amaçlı sondajlarına devam edecek. İkinci gemi de geldi. En kısa süre içerisinde onu da Akdeniz’e göndereceğiz. Bu konuda iş birliğimiz devam edecek” dedi.