Bakan duyurdu! Eximbank’tan döviz kredilerinde indirim

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, Eximbank’ın ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gittiğini belirterek, “Bu kapsamda Eximbank’ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi” dedi.

KASIM AYINDA DA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Türk Eximbank Kasım ayında da 90 baz puanlık indirime gitmişti.

Pekcan, ihracatçılara 2019 Kasım ayı itibarıyla 40 milyar dolar finansman sağlayan Türk Eximbank’ın 2020’de bu desteğini daha da artırma hedefi kapsamında kredi maliyetlerindeki indirime ilaveten ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda vadeleri de uzattığına işaret etti.

Açıklamaya göre, yapılan düzenleme kapsamında:

* Kısa vadeli kredi faizlerinde 15 baz puan indirim yapılmasına

* Marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor + %2.75’e düşürülmesi ve vadenin 3 yıldan 10 yıla çıkarılmasına

* Reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim yapılarak, faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor + 0.40’tan, libor/euribor + 0.30’a düşürülmesine

* İşletme sermayesi ve yatırım kredilerindeki faizlerde 20 ve 45 baz puan arasında indirim yapılmasına

* Katılım Bankaları aracılığı ile kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi. (REUTERS)