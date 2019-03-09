Bakan Kurum açıkladı: 25 bin kişi başvurdu

Sosyal konut başvurularıyla ilgili Eskişehir’de gazetecilere bilgi veren Bakan Kurum, dün itibariyle TOKİ'ye 25 bin 197 kişinin başvuruda bulunduğunu ve bu sayının 19 Nisan'a kadar 500 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. Kurum, “Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Türkiye genelinde başlattığı 50 bin konutluk bir sosyal konut projemiz var. Dün itibariyle bu projeye 25 bin 197 vatandaşımız başvurdu. Başvurularımız 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Tüm Türkiye genelinde yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye sloganıyla çıktığımız bu projede Eskişehir'e de 1000 adet konut yapıyoruz. Zemin artı 4-5'i geçmeyecek, yatay mimari anlaşışıyla o Eskişehir'in özünü kültürünü yansıtacak bu projede 2 ayrı bölgede yer alıyor. Eskişehir'deki 2+1 konutlarımızın taksitleri 475 liradan başlıyor. 3+1 konutlarımız da 929 lira taksitle 240 aya varan vadelerimiz var. Buradaki sosyal konut anlamında alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın konutlara erişimi anlamında da bu proje hem Eskişehir hem de Türkiye için önemli bir proje. Valla ben 400-500 bin kadar talep bekliyorum. Yani tüm Türkiye çapında böyle bir talep bekliyoruz” dedi.

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‘EN PAHALISI İSTANBUL’

Türkiye çağında sosyal konut kiralarının 388 liradan başladığını ve illere göre fiyatların değiştiğini kaydeden Bakan Kurum, sosyal konutlarda en pahalı ilin İstanbul olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

“İnşallah biz bunu etaplar halindeki ilk etapta 50 bin konutu yapacağız. Akabinde o millet bahçesindeki hedefimiz gibi sosyal konutta da Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı ‘hiçbir vatandaşım evsiz kalmasın' biz de bu çerçeve de yıllar içerisinde bu projelerin sayısını arttırmak suretiyle alt ve orta gelir grubu, emeklilerimize, içinde gazilerimiz ve şehit ailelerimiz yönelikte kontenjanlar var. Bu süreci tamamlamak istiyoruz. Sosyal konut kiraları Türkiye genelinde 388 liradan başlıyor, Eskişehir'de 475 lira, iline göre değişiyor. En pahalı İstanbul galiba 580 lira yani kiradan daha az. Bugün baktığınızda kira öder gibi diyoruz ama Eskişehir'de 2+1 yeni daire tutamazsınız. Dolayısıyla kiradan daha az o asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerinin önünü açıyoruz” DHA