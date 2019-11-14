Bakan Kurum’dan İmamoğlu’nun iptal ettiği projeye ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde yapımına karar verilen 1.5 milyar TL'lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmişti.

İmamoğlu İSKİ ve İTÜ’den uzmanların da projeyi incelediğini belirterek, “İstanbul Master Planı'nda Eyüpsultan sınırları içinde Kâğıthane’nin yakınında bulunan önemli iki ilçenin ve çevresinin atık suyunun buraya yönlendirilmesi ile beraber yapılması planlanan arıtma tesisine ihtiyaç yok. Raporun birinci başlığı bu. İkincisi; Haliç’in korunması prensibi ile atık su deşarjı arıtılmış dahi olsa Haliç’e verilmemelidir, engellenmelidir diye net olarak bir tarif var” diye konuşmuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PROBLEMLERİ ARASINDA”

Konuyla ilgili bir televizyon programına canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm düya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.” dedi.

“GEREKİRSE BAKANLIK OLARAK GİDECEĞİZ RESEN BU İŞİ YAPACAĞIZ”

İklim değişiklikleriyle ilgili adımların atılması gerektiğini söyleyen Kurum, “İBB Başkanı’nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara’ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun yaptığı açıklamanın talihsiz olduğunu belirten Kurum, “Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp ‘Bu israf projesidir’ gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç’in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız.” dedi.