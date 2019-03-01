Bakan Pakdemirli’den buzdolabı açıklaması

Düzce’de Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Pakdemirli, Düzcelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyledi. Pakdemirli, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini ve bu sisteme geçerken “Halka daha iyi hizmet edeceğiz.” dediklerini belirtti.

“Artık toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz.” diyen Pakdemirli, “Tarım ve orman bir arada. Toprak ve suyu bir arada yönetmek, bize şu özelliği veriyor; geçmişte biz hep barajı yaptık, sulamalarını yapmadık. Sulamalarını yaptık, barajlar eksik kaldı ve doğru bir planlama yapamadık. Şimdi toprak ve suyun bir araya gelmesi son derece önemliydi.” ifadelerini kullandı. Bazı televizyon kanallarında Türkiye’nin tarımda kötü durumda olduğunun gösterildiğini anlatan Pakdemirli, “Avrupa’da tarımsal hasılada birinciyiz, dünyada tarımsal hasılada yedinciyiz ama toprak kaynaklarımıza baktığımız zaman, yani bir tarlamız var, orada da 17’nciyiz. Komşularımıza, tüm dünyadaki sıralamaya göre 17’nciyiz. 17. olmamıza rağmen 7. sıraya gelmişiz. Bu bir başarı mıdır? Başarıdır. Bu başarı kimin başarısı, bu başarı devletin başarısı değil, bu başarı sizlerin başarısıdır.” diye konuştu.

ÜRETİCİ ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR

Pakdemirli, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nde süt sığırı varlığında 1, büyükbaş varlığında Fransa’dan sonra ikinci, küçükbaş varlığında da birinci sırada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “16 yılda nereden nereye gelmişiz, destekleri tam 8 misli arttırmışız. Yani 1,9 milyar lira destekten 2019 destekleri 16,1 milyar liraya çıkarmışız. Gönül istiyor ki bunun çok daha fazlasını verelim çünkü hakikaten üretici, benim köylüm, çiftçim, üreticim çok daha fazlasını hak ediyor. Küçükbaş hayvan üretimiyle ilgili bir sürü büyütme projesini çok yakın bir zamanda açıklıyor olacağız. Bunun ana detayında, dişilere 100 lira para vermek var. Bununla ilgili yakın zamanda detayları açıklayacağız. Küçükbaşta Türkiye’nin gidecek yeri var. Yani şu an Türkiye’de 45 milyon küçükbaş var, bunu 85 milyona çıkarma hedefimiz var. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye tekrar hem küçükbaşta sonra büyükbaşta ihracatçı ülke haline gelebilir. Türkiye bunu yapabilir. Kim ne derse desin, muhalefetin ne dediğine de bakmayın. Türkiye tavukta, balıkta ihracatçı, ette de olur evelallah.”

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“BUZDOLABININ MUTLAKA DOLU OLMASI LAZIM “

Tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, “Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu olması lazım.” değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, fındık destekleme ödemelerini öne çektiklerini aktararak, “Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun. Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmasını da gündemimize aldık. Böylece fındık bahçelerinde inşallah dekarda 200 kilogram ve üzerinde verim almayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

FİYATLARA OLUMLU YÖNDE YANSIYACAĞINI UMUYORUZ

Türkiye’de sera alanlarının 700 bin dekar olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: “Bunu eğer 2 katına çıkartırsak kışın da çok fahiş fiyatlarda sebzeyi, meyveyi tüketmeyiz, daha düzgün fiyatlarda tüketiriz diye bir hedef koyduk. Bu iş bir yıl içerisinde yapacağımız şeyler. Kısa vadede bu fiyatları önlemek için de tanzim satışları belediyelerimizle organize ettik. Bir hafta gibi kısa bir sürede tanzim satışları organize ettik. ‘Düzce’de tanzim satış yeri yok’ diyebilirsiniz ama sizin alışveriş yaptığınız manavda da markette de fiyat düştü. Bir haftada devlet sahaya indi ve yüzde 40-50 sebze-meyve fiyatlarını düşürme imkanına kavuştuk. Nohut, yeşil mercimek ve pirinci de tanzim satış mağazalarında satmaya başladık. Bunlar da piyasanın yüzde 40-50 altında olduğu için bakkaliye alışverişlerinizde, en nihayetinde oradan da alsanız, kendi marketinizden de alsanız, bunların da fiyatlara olumlu yönde yansıyacağını umuyoruz.” Düzce Valisi Zülkif Dağlı, konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli’ye hediye takdim etti. Pakdemirli, daha sonra vatandaşlara fidan dağıttı.

ERDOĞAN: BİR MERMİNİN BEDELİNİ BİLİYOR MUSUN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Aydın'da halka seslendiği konuşmasında Afrin operasyonundan yola çıkıp, “Soğana patatese ümit bağlamışlardı geçen seçimde. Şimdi domatese bibere sarıldılar. Patatesçilere domatesçilere sesleniyorum bir tane merminin bedelini biliyor musun sen?” demişti.

İşte Erdoğan’ın o sözleri: Soğana patatese ümit bağlamışlardı geçen seçimde. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar. İdlib'te Cerablus'ta Mehmet'im tanklarıyla toplarıyla bu teröristleri yok etti mi? Ben buradan patatesçilere domatesçilere sesleniyorum o bir tane merminin bedelini biliyor musun sen? Bunlar nereden geldi biliyor musun sen? Gabar'a, Cudi'ye helikopterlerimiz buraya uçarken yapılan yatırımların ne olduğunu hesapladın mı sen? Bay Kemal bunları konuşmaktan vazgeç. Sen 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin?