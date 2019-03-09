Bakan Selçuk yeni nesil teşvik paketini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen “İstihdam Seferberliği 2019” programında yeni nesil teşvik paketini açıkladı.

Bakan Selçuk, “İstihdamımızı sizin de katkılarınızla arttırmak istiyoruz. 2 yıl önce Cumhurbaşkanımız Milli İstihdam Seferberliğini başlatmıştı. Biz bu seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen ay Cumhurbaşkanımıza 2 buçuk milyon ilave istihdam sözünü de bütün işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. 2 buçuk milyon ne demek? Biz çarpı dört diye hesaplasak 10 milyon insanın hayatına dokunmak demek. Dolayısıyla toplumsal barışın, toplumsal kalkınmanın yollarından biri de bu ürettiklerimizi beraber paylaşmaktan geçiyor. İstihdam da bunun en etkili yollarından biri. Biz de işverenlerimize katkı vermek ve istihdam kapasitelerini artırmaya yönelik teşviklerimizi artırmayı hedefliyoruz. 17 tane teşvik programımız vardı. Yeni nesil teşvik paketimizde Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de biz ödeyeceğiz. Şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Bakan Selçuk, 2019 İstihdam Seferberliğinin sloganının ise “Burası Türkiye, Burada İş var” olduğunu belirterek “Sizinle beraber yürünecek çok yolumuz var diyoruz. Burada gelecek var ve geleceği hep beraber inşa edeceğiz diyoruz” dedi. DHA