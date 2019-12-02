Asgari Ücret Komisyonu’ndan ilk açıklama

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz.

2019’da asgari ücrette yüzde 26 ile ciddi bir artış yaparak işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü tutmuş olduk.

Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB’ye üye ve aday ülkeler sıralamasında 2002 yılı başında 15 sıradayken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumdayız.

Çalışmalarını aralık ayında yapacak olan komisyonun ikinci toplantısı Türk-İş üçüncü toplantısı TİSK’İn ev sahipliğinde yapılacak.

Temel meselemiz istihdamı korumak olmalı.

Bakan Selçuk’un ardından Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat söz aldı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat:

Bakanlığın çağrısı üzerine 2020 yılı asgari ücretini tespit etmek için toplanmış bulunuyoruz. Toplumun büyük bir çoğunluğu çalışmaların sonucunu merakla beklemektedir.

Çünkü asgari ücret düzeyini ekonomik ve sosyal alanda doğrudan ve dolaylı olarak etkisi büyüktür.

Her alanda devam eden fiyat artışları karşısında geçim şartları giderek ağırlaşmaktadır.

Şunu iyi biliyoruz ki resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında büyük farklar oluşmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın aile bütçesine getirdiği yük mutfak harcamalarında kısıtlamaya yol almıştır.

Doğalgaz ve elektrik gibi dar gelirli kesimlerin harcamalarında ağırlığı bulunan hizmetlerdeki fiyat artışı dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır.

Ücretli çalışanlarda alırken ölçü kepçe, verirken kaşık olmuştur.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç:

Asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hükümetimizce son 4 yıldır iş verenlere verilen asgari ücret desteği için teşekkür ederiz.

Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir.

Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyan olumsuz gelişmeler çalışanlara da yansıyacaktır.

1.5 milyona yakın genç işsizimiz var. Belirlenecek yeni asgari ücret İkinci Yeni Ekonomik Programda yer alan işsizlik hedefine ulaşmak için önemlidir.

Asgari ücretin siyasi polemiklere konu edilmemesini temenni ediyoruz. Asgari ücret desteğinin 200 TL olarak devam etmesini, sosyal yardımların istihdamı destekleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.