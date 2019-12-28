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Bakandan asgari ücret açıklaması

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Daha sonrasında ise yapılacak olan zammı yeteli bulmayan Türk-İş masadan kalktı. Bugün ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti devletin belirlemediğini belirterek "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." dedi. 

12:41 -
Haberler Ekonomi
Bakandan asgari ücret açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2020 yılı asgari ücret zammı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Selçuk, “Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. (Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.” dedi.

YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiş ve geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmıştı.

Son güncelleme: 12:45 28.12.2019
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